Fondation des sports adaptés

Organisé par

Fondation des sports adaptés

À propos de cet événement

BÉNÉVOLES ski alpin Val Saint-Côme 2026

501 Rue Val St Côme

Saint-Côme, QC J0K 2B0, Canada

Val Saint-Côme 17 janvier
Gratuit

Station Touristique Val Saint-Côme. 501 Rue Val St Côme, Saint-Côme, QC J0K 2B0


Date : Samedi 17 janvier

Horaire : 9h à 15h

Val Saint-Côme 24 janvier
Gratuit

Station Touristique Val Saint-Côme. 501 Rue Val St Côme, Saint-Côme, QC J0K 2B0


Date : Samedi 24 janvier

Horaire : 9h à 15h

Val Saint-Côme 7 février
Gratuit

Station Touristique Val Saint-Côme. 501 Rue Val St Côme, Saint-Côme, QC J0K 2B0


Date : Samedi 7 février

Horaire : 9h à 15h

Val Saint-Côme 14 février
Gratuit

Station Touristique Val Saint-Côme. 501 Rue Val St Côme, Saint-Côme, QC J0K 2B0


Date : Samedi 14 février

Horaire : 9h à 15h

Ajouter un don pour Fondation des sports adaptés

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!