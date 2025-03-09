BÊTE NOIRE 3 | Soirée de clôture - Festival Courts d'un soir

335 Boul. de Maisonneuve E

Montréal, QC H2X 1K1, Canada

Admission générale
CA$16
Ce billet vous donne accès à la projection d'ouverture du Festival Courts d'un soir. La projection sera suivie d'un Q&A avec l'équipe.
Prix réduit
CA$13.60
Ce billet vous donne accès à la projection d'ouverture du Festival Courts d'un soir. La projection sera suivie d'un Q&A avec l'équipe. Un justificatif vous sera demandé pour prouver votre éligibilité au tarif réduit. Le tarif réduit est éligible pour les étudiant·e·s et les personnes âgées de 65 ans et plus.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing