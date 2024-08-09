SPPEUQAM
eventClosed
Soirée noëllesque SPPEUQAM
3535 R. Saint-Denis
Montréal, QC H2X 3P1, Canada
Repas végétarien
CA$20
Billet valide pour la soirée Noëllesque incluant un repas végétarien
Billet valide pour la soirée Noëllesque incluant un repas végétarien
seeMoreDetailsMobile
closed
Repas viandée
CA$20
Billet valide pour la soirée Noëllesque incluant un repas viandée (poulet, saumon, boeuf, agneau, canard, etc.)
Billet valide pour la soirée Noëllesque incluant un repas viandée (poulet, saumon, boeuf, agneau, canard, etc.)
seeMoreDetailsMobile
closed
Aucun repas (arrivée après 20 h)
CA$20
Billet valide pour la soirée Noëllesque sans repas.
Billet valide pour la soirée Noëllesque sans repas.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout