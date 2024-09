Spectacle de La Culottée

Boom! Du jour au lendemain un changement de tonalité et de rythme s’est imposé dans sa vie d’enseignante essoufflée. Besoin d’une pause le temps de plus d’un soupir. Cet arrêt s'est entremêlé avec l'arrivée d'un long confinement apporté par la pandémie. C'est à ce moment qu'est née La Culottée et que ses textes ont voulu habiter sa maison du Vieux-Lévis. Écrivaine et conteuse, elle accroche des notes de violon aux mots qui transportent les gens dans une aventure à la fois intime et universelle. Accompagnée par la pianiste Rachel Aucoin et de musiciens du quartier, elle vous fera voyager à l’intérieur comme à l’extérieur et vous donnera peut-être à vous aussi l’envie de suivre vos rêves et de vous recréer autrement.



N.B. Une partie des profits sera remis au Centre de pédiatrie sociale de Lévis.

Un projet né dans la communauté qui redonne à la communauté.



Début du spectacle 19h30. Ouverture des portes 18h30.

Un service de bar est offert sur place.



