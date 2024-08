WEBINAIRE | Marketing : Petit budget, gros résultats

Est-il vrai qu’il faut investir beaucoup pour obtenir un retour majeur? Comment maximiser son investissement publicitaire? Développer son image de marque ou promouvoir un produit? Voici l’atelier idéal pour prendre en main votre positionnement et votre stratégie publicitaire.





Cet atelier vous permettra de découvrir qu’il n’est pas essentiel d’investir une fortune pour atteindre des résultats surprenants!





ÉLÉMENTS DE CONTENU

MATÉRIEL FOURNI

Chacun et chacune reçoit un cahier comprenant les éléments théoriques et les différents exercices.





APPROCHE PÉDAGOGIQUE

À l’aide d’exposés interactifs, de partage d’expériences et d’exercices individuels et en groupe, vous aurez accès à certains outils pour mieux investir votre budget marketing. Pendant l’atelier, vous évaluerez différents placements de petites entreprises et devrez préparer le budget annuel d’une petite entreprise.