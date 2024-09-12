SPECTACLE BÉNÉFICE : La Grande Virée Québécoise

346 Rue de l'Église

Racine, QC J0E 1Y0, Canada

Admission générale
CA$30
100% des revenues vont à la restauration du clocher de l'église de Racine
Étudiant
CA$15
16 ans et moins
free
Gratuit pour les 16 ans et moins! Merci de noter le nombre d'enfants qui vous accompagnerons.
