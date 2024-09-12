Coopérative de développement de Racine
SPECTACLE BÉNÉFICE : La Grande Virée Québécoise
346 Rue de l'Église
Racine, QC J0E 1Y0, Canada
Admission générale
CA$30
100% des revenues vont à la restauration du clocher de l'église de Racine
100% des revenues vont à la restauration du clocher de l'église de Racine
seeMoreDetailsMobile
add
Étudiant
CA$15
add
16 ans et moins
free
Gratuit pour les 16 ans et moins! Merci de noter le nombre d'enfants qui vous accompagnerons.
Gratuit pour les 16 ans et moins! Merci de noter le nombre d'enfants qui vous accompagnerons.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout