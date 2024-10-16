Assemblée nationale
Tirage - Cuvée des gestionnaires 2024
Cuvée des gestionnaires - 1 billet
CA$5
Le montant total des ventes de billets sera versé à Entraide.
Cuvée des gestionnaires - 3 billets
CA$10
Le montant total des ventes de billets sera versé à Entraide.
