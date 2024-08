Camp Scarabée du 19 au 25 juillet 2020 à la base de Plein air Air-Eau-Bois en Outaouais

COMPLET! MERCI!

Le Camp d’été de l’AQST est destiné aux jeunes de 8 à 17 ans vivant avec le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT). Ce camp très attendu est un moyen de socialiser et de créer des liens solides et significatifs avec d’autres jeunes et d’offrir un répit pour les parents. Le Camp Scarabée accueille en formule camp de vacances, la clientèle des enfants ayant le syndrome de Gilles de la Tourette de façon exclusive, ce qui signifie qu’ils ne sont pas jumelés avec d’autres types de clientèles. Le transport vers la base de plein air Air-Eau-Bois se fera en autobus à partir de l’hôpital Rivière-des-Prairies , les jeunes quitteront pour le camp le 19 juillet 2020 à midi et seront de retour à l'hôpital Rivière-des-Prairies vers 15 h le 25 juillet 2020.