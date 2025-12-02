BG Location POPOP

Organisé par
À propos de cet événement
3 restants
Le LOCATAIRE doit faire un paiement de 50 % du montant total de la location inscrit sur la facture afin de réserver les dates de sa location dans le calendrier de la GALERIE POPOP. Ce paiement assure la réservation du locataire.
Descriptif du montant de location:
Frais réguliers: 1 semaine x 580$
Frais Nuit Blanche : 1 semaine x 830$
Premier paiement de 50%: 705$
MONTANT TOTAL: 1410$
3 restants
Le second paiement de 50% doit être payé par le LOCATAIRE au plus tard le premier jour de la location et est conditionnel à la remise des clés.
Descriptif du montant de location:
Frais réguliers: 1 semaine x 580$
Frais Nuit Blanche : 1 semaine x 830$
Second paiement de 50%: 705$
MONTANT TOTAL: 1410$
3 restants
Le LOCATAIRE doit faire un paiement de 50 % du montant total de la location inscrit sur la facture afin de réserver les dates de sa location dans le calendrier de la GALERIE POPOP. Ce paiement assure la réservation du locataire.
Descriptif du montant de location:
Frais réguliers: 1 semaine x 580$
Frais Nuit Blanche : 1 semaine x 830$
MONTANT TOTAL: 1410$
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!