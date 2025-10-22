Bibliotheque Lennoxville Library

Bibliotheque Lennoxville Library

À propos des adhésions

Bibliothèque Lennoxville Library- Abonnement Solidaire

Rat de bibliothèque
20 $

Valide pour un an

Bouquineur.euse
50 $

Valide pour un an

Accro à la lecture
75 $

Valide pour un an

Bibliophile
100 $

Valide pour un an

Livre ouvert
Payez ce que vous pouvez

Valide pour un an

Donnez le montant qui vous convient. Petit ou grand, chaque don compte. Votre contribution nous aide à maintenir des collections riches, à offrir des activités pour tous les âges et à faire vivre la Bibliothèque Lennoxville. Merci de nous soutenir, à votre façon.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!