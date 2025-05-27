Bien jouer son rôle au conseil d'administration d'un organisme communautaire (cohorte 5)
MEMBRE
CA$60
*VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ*
*VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ*
NON-MEMBRE
CA$100
*VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ*
*VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ*