Soirée Bière et Fromage EspérAnimo

5 Chem. Craig

Saint-Nicolas, QC G6J 1A8, Canada

VIP CORPORATIF 10 personnes
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Table pour 10 personnes, comme partenaire corporatif de l'événement. Votre entreprise sera mentionnée lors de la soirée ainsi que sur nos resaux sociaux comme partenaire officiel. Vos convives recevront un cadeau. Un recu de commandite publicitaire vous sera émis.

Table pour 1 personne
125 $

Accès à l'événement et aux commodités standard et activités pour une personne. (soirée, encan, spectacle, danse, dégustation bieres et fromages.)

