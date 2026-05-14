Bières de Vigilance OGM

L'Épine dans le Pied de l'agrochimie • witbier blanche • 5% alc./vol.

Pour souligner les 15 ans de Vigilance OGM, Boldwin a brassé une bière blanche 100% biologique. Nommée L’Épine dans le Pied de l'agrochimie, cette bière célèbre l'engagement pour une agriculture saine, transparente, sans OGM et moins dépendante des pesticides — un combat porté par celles et ceux qui se mobilisent aux côtés de ce petit organisme qui fait trembler l’industrie.