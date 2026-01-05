BIÈRES ET METS 2026

* Un reçu à des fins fiscales vous sera automatiquement émis au montant de 55,00 $ pour chaque billet acheté pour l’édition 2026 de Bières & Mets. Un grand merci.





Le 21 février 2026, la Salle Desjardins de Sainte-Cécile-de-Masham accueille BIÈRES & METS, une soirée conviviale pour sortir de la routine et prendre le temps d’être ensemble.





Présentée par IGA Famille Charles et Les Brasseurs des Collines, l’expérience propose 5 bières artisanales, chacune accompagnée d’un service gourmand en accord avec les saveurs de la bière.





Autour d’une table, entre amis ou en famille, on vient jaser, échanger et profiter d’un moment chaleureux.

Et en plein cœur de l’hiver, quand les journées sont plus froides, BIÈRES & METS est exactement le genre de soirée réconfortante qu’on aime avoir à l’horizon.





5 services.

5 bières.

Une belle façon de réchauffer l’hiver.





📍 Salle Desjardins — 20, chemin Raphaël, Sainte-Cécile-de-Masham



📅 Samedi 21 février 2026