La Maison des Collines

La Maison des Collines

BIÈRES ET METS 2026

20 Chem. Raphaël

Sainte-Cécile-de-Masham, QC J0X 2W0, Canada

Partenaire Visionnaire
800 $

* Une facture publicitaire vous sera émise par la directrice générale, Marie Joannisse, dès la réception du paiement de votre partenariat.


Visibilité :


  • Logo intégré dans le visuel officiel, présenté sur chaque table, garantissant une présence incontournable, visible par chaque participant pendant les moments de repas et d’échanges.


  • Une mention officielle sera faite dans le discours d’ouverture, lors de la prise de parole de notre directrice générale, Marie Joannisse.


  • Logo intégré dans la présentation visuelle officielle diffusée sur l’écran géant lors de l’événement, renforçant votre visibilité tout au long de la soirée.


  • Publication de remerciement sur nos réseaux sociaux, mettant en lumière votre soutien auprès de notre communauté en ligne et augmentant votre portée.
Partenaire engagé
500 $

* Une facture publicitaire vous sera émise par la directrice générale, Marie Joannisse, dès la réception du paiement de votre partenariat.


Visibilité :


  • Une mention officielle sera faite dans le discours d’ouverture, lors de la prise de parole de notre directrice générale, Marie Joannisse.


  • Logo intégré dans la présentation visuelle officielle diffusée sur l’écran géant lors de l’événement, renforçant votre visibilité tout au long de la soirée.


  • Publication de remerciement sur nos réseaux sociaux, mettant en lumière votre soutien auprès de notre communauté en ligne et augmentant votre portée.
Soirée BIÈRES & METS
90 $

* Un reçu à des fins fiscales vous sera automatiquement émis au montant de 55,00 $ pour chaque billet acheté pour l’édition 2026 de Bières & Mets. Un grand merci.


Le 21 février 2026, la Salle Desjardins de Sainte-Cécile-de-Masham accueille BIÈRES & METS, une soirée conviviale pour sortir de la routine et prendre le temps d’être ensemble.


Présentée par IGA Famille Charles et Les Brasseurs des Collines, l’expérience propose 5 bières artisanales, chacune accompagnée d’un service gourmand en accord avec les saveurs de la bière.


Autour d’une table, entre amis ou en famille, on vient jaser, échanger et profiter d’un moment chaleureux.
Et en plein cœur de l’hiver, quand les journées sont plus froides, BIÈRES & METS est exactement le genre de soirée réconfortante qu’on aime avoir à l’horizon.


5 services.

5 bières.

Une belle façon de réchauffer l’hiver.


📍 Salle Desjardins — 20, chemin Raphaël, Sainte-Cécile-de-Masham


📅 Samedi 21 février 2026

