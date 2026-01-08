Billard & Chill 🎱

Organisé par
À propos de cet événement
Entrée gratuite pour les étudiant-es inscrit-e-s dans les programmes suivants :
• Mineure en sciences économiques
• Majeure en sciences économiques
• Baccalauréat en sciences économiques
• Baccalauréat en mathématiques et économie
• Maîtrise en sciences économiques
• Maîtrise en finance mathématique et computationnelle
L'événement est ouvert aux personnes extérieures au programme de sciences économiques, mais leur billet est payant.
Les noms des participants seront vérifiés, et toute personne s’inscrivant sous la catégorie sciences économiques sans en faire réellement partie sera automatiquement désinscrite.
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