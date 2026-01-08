AÉÉSÉUM

Organisé par

AÉÉSÉUM

À propos de cet événement

Billard & Chill 🎱

4560 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2T 1R3, Canada

Sciences Économiques
Gratuit

Entrée gratuite pour les étudiant-es inscrit-e-s dans les programmes suivants :
• Mineure en sciences économiques

• Majeure en sciences économiques

• Baccalauréat en sciences économiques

• Baccalauréat en mathématiques et économie

• Maîtrise en sciences économiques

• Maîtrise en finance mathématique et computationnelle

Autres Programmes
5 $

L'événement est ouvert aux personnes extérieures au programme de sciences économiques, mais leur billet est payant.


Les noms des participants seront vérifiés, et toute personne s’inscrivant sous la catégorie sciences économiques sans en faire réellement partie sera automatiquement désinscrite.

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