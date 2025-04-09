Billet Wine Survivor 2025- 1 chance sur 20 de gagner 1 des 5 lots

Bon pour un billet au tirage du Wine Survivor le 8 juin, 2025 vers 11h. Qui survivra?! CISV Montréal St-Grégoire lance son annuel Wine Survivor printanier! Courez la chance de gagner l'un des 5 paniers de bouteilles de vin. Une chance sur 20 de gagner! Billets au coût de 50$ Les frais Zeffy sont OPTIONNELS. Vous pouvez modifier le montant de votre contribution à la plateforme à partir de la section Autres. Chacun peut acheter le nombre de billets souhaité. Seulement 100 billets en vente. Le tirage aura lieu vers 11h le dimanche 8 juin lors du pique-nique au mini-camp. Pas besoin d’être présent pour gagner! Un membre de notre chapitre ira vous porter la précieuse cargaison! Le tirage des gagnants est fait de façon inversée. Les 5 derniers billets pigés seront les survivants et gagnants! 1er prix : 48 bouteilles, 2e prix : 24 bouteilles, 3e prix : 12 bouteilles, 4e prix : 9 bouteilles et 5e prix 3 bouteilles. Il va de soi que ce concours est réservé aux personnes de 18 ans et plus étant donné la nature des prix à gagner

