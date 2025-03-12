Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes

Organisé par

Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes

À propos de cet événement

Billet 50$_Membre 2025-2026

2440 A. des Laurentides

Laval, QC H7T 1X5, Canada

50e anniversaire ReQIS item
50e anniversaire ReQIS
50 $
Ce billet comprend le repas ainsi que la soirée commémorative. • Repas 5 services, au choix • 1 verre de prosecco à l’ouverture de la soirée • 1 verre de vin rouge / blanc lors du repas • 2 coupons par personnes pour le bar et les autres à la charge des invités • https://youtu.be/f3dBirnWZp4

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!