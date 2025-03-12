AÉBÉPEP

AÉBÉPEP

Billet bal BÉPEP 2025

40 Av. du Lac

Lac-Delage, QC G3C 5C4, Canada

Billet étudiant
115 $
Vous devez être inscrit sur la liste des finissants du BÉPEP 2025 pour obtenir ce billet.
Billet accompagnateur
135 $
Un seul accompagnateur par finissant.
Nuit au manoir du Lac-Delage
50 $
Chaque personne qui achète une nuit doit également acheter un billet pour le bal. Chaque personne qui dort au manoir doit acheter une nuit. Si vous êtes 2 à dormir, achetez 2x1 nuit et inscrire les deux noms dans le formulaire plus bas.

