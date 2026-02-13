Billet bal BÉPEP 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Vous devez être inscrit sur la liste des finissants du BÉPEP 2026 pour obtenir ce billet.
Un seul accompagnateur par finissant(e).
Chaque personne qui achète une nuit doit également acheter un billet pour le bal.
Chaque personne qui dort au manoir doit acheter une nuit. Donc, si quatre personnes veulent dormir là-bas, chacune doit acheter ce billet.
Vous devrez inscrire le nom de chacune de ces personnes à l’étape suivante du formulaire.
