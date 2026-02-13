AÉBÉPEP

AÉBÉPEP

Billet bal BÉPEP 2026

40 Av. du Lac

Lac-Delage, QC G3C 5C4, Canada

Billet étudiant
115 $

Vous devez être inscrit sur la liste des finissants du BÉPEP 2026 pour obtenir ce billet.

Billet accompagnateur
135 $

Un seul accompagnateur par finissant(e).

Nuit au manoir du Lac-Delage (4 personne dans la chambre)
60,99 $

Chaque personne qui achète une nuit doit également acheter un billet pour le bal.


Chaque personne qui dort au manoir doit acheter une nuit. Donc, si quatre personnes veulent dormir là-bas, chacune doit acheter ce billet.


Vous devrez inscrire le nom de chacune de ces personnes à l’étape suivante du formulaire.

Nuit au manoir du Lac-Delage (3 personne dans la chambre)
73,38 $

Chaque personne qui achète une nuit doit également acheter un billet pour le bal.


Chaque personne qui dort au manoir doit acheter une nuit. Donc, si trois personnes veulent dormir là-bas, chacune doit acheter ce billet.


Vous devrez inscrire le nom de chacune de ces personnes à l’étape suivante du formulaire.

Nuit au manoir du Lac-Delage (2 personne dans la chambre)
98,18 $

Chaque personne qui achète une nuit doit également acheter un billet pour le bal.


Chaque personne qui dort au manoir doit acheter une nuit. Donc, si deux personnes veulent dormir là-bas, chacune doit acheter ce billet.


Vous devrez inscrire le nom de chacune de ces personnes à l’étape suivante du formulaire.

Nuit au manoir du Lac-Delage (1 personne dans la chambre)
196,36 $

Chaque personne qui achète une nuit doit également acheter un billet pour le bal.


Chaque personne qui dort au manoir doit acheter une nuit. Donc, si une personne veut dormir là-bas, elle doit acheter ce billet.


Vous devrez inscrire le nom de chacune de ces personnes à l’étape suivante du formulaire.

