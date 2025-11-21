Billet d'admission générale GRATUITÉ DES FÊTES 2025

5475 Blvd. Saint-Martin O

Laval, QC H7T 2X7, Canada

Enfants (0 - 6 ans) Gratuit
Gratuit

Ce billet vous donne accès à une visite autonome de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire.

Enfants (à partir de 6 ans) Gratuit
Gratuit

Étudiant.e.s Gratuit
Gratuit

Adultes lavallois Gratuit
Gratuit

Adultes non lavallois Gratuit
Gratuit

Aînés·es Gratuit
Gratuit

