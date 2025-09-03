Cégep de Drummondville

Cégep de Drummondville

BILLET DE SAISON - Parties locales Voltigeurs hockey masculin 2025-26

805 Rue Marchand

Drummondville, QC J2C 0S7, Canada

Adulte
50 $

Dates des parties locales

Dimanche 14 septembre 15 h 10 Dragons de Laflèche

Dimanche 21 septembre 15 h 10 Faucons de Lévis

Dimanche 28 septembre 15 h 10 Filons de Thetford

Samedi 11 octobre 15 h 10 Jeannois d’Alma

Samedi 18 octobre 15 h 10 Vulkins de Victoriaville

Dimanche 26 octobre 15 h 10 Titans de Limoilou

Samedi 1er novembre 15 h 10Filons de Thetford

Dimanche 23 novembre 15 h 10 Dynamiques de Sainte-Foy

Dimanche 7 décembre 15 h 10 Faucons de Lévis

Samedi 17 janvier 15 h 10 Vulkins de Victoriaville

Samedi 31 janvier 15 h 10 Dynamiques de Sainte-Foy

Samedi 7 février 15 h 10 Pionniers de Rimouski

Dimanche 15 février 15 h 10 Dragons de Laflèche

Samedi 21 février 15 h 10 Titans de Limoilou

Samedi 7 mars 15 h 10 Jeannois d’Alma

Encouragez vos Voltigeurs !

