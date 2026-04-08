Billet - Dégustation clandestine 2026

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À propos de cet événement
Le 13 novembre 2026
Ouverture des portes à 18h00
Vous recevrez un courriel vous indiquant le lieu secret une semaine avant l'événement.
4 billets, merci de spécifier toutes les informations pertinentes.
Le 13 novembre 2026
Ouverture des portes à 18h00
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Table pour 8 personnes, merci de spécifier toutes les informations pertinentes.
Le 13 novembre 2026
Ouverture des portes à 18h00
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