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Billet - Dégustation clandestine 2026

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Billet
85 $

Le 13 novembre 2026
Ouverture des portes à 18h00
Vous recevrez un courriel vous indiquant le lieu secret une semaine avant l'événement.

SPÉCIAL 4 billets
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

4 billets, merci de spécifier toutes les informations pertinentes.

Le 13 novembre 2026
Ouverture des portes à 18h00
Vous recevrez un courriel vous indiquant le lieu secret une semaine avant l'événement.

SPÉCIAL TABLE COMPLÈTE de 8 personnes
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table pour 8 personnes, merci de spécifier toutes les informations pertinentes.

Le 13 novembre 2026
Ouverture des portes à 18h00
Vous recevrez un courriel vous indiquant le lieu secret une semaine avant l'événement.

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