Billet original de «Vie et mort du roi boiteux»

Ce lot propose un fragment précieux de notre histoire : un billet authentique du cycle complet de «Vie et mort du roi boiteux» de Jean-Pierre Ronfard, sur lequel était imprimé, entre autres, l'horaire détaillé de ce spectacle marathon d'une durée totale de 15 heures!! Le spectacle a été présenté à l’Expo-Théâtre de la Cité du Havre de Montréal en juin 1982. Item souvenir d'un moment fondateur du théâtre québécois, rien de moins!



(avec émission d’un reçu officiel de 75$)