Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer

Organisé par

Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer

À propos de cet événement

Billets de faveur aux partenaires 2025

774 Bd Perron

Carleton, QC G0C 1J0, Canada

Vendredi, 10 h : Les journalistes sportifs...
Gratuit
Les journalistes sportifs sont-ils des gens sérieux ? Avec Brendan Kelly, The Gazette, Mikaël Lalancette, Le Soleil, Diane Sauvé, ex Radio-Canada, Katherine Harvey-Pinard, La Presse. Modération : Eric Arseneault, École supérieure Art et technologie des médias
Vendredi, 11 h 30 : Les Québécois.es dans l’imaginaire...
Gratuit
Les Québécois.es dans l’imaginaire autochtones. Avec Isabelle Picard, ethnologue, Jeannette Martin, Communauté Mi’gmaq, Shushan Bacon, Espaces Autochtones. Modération : Isabelle Larose, Radio-Canada
Vendredi, 14 h 30 : Grand entretien avec COCO
Gratuit
DESSINER ENCORE Auteure et dessinatrice, Charlie Hebdo - Libération. Rencontre menée par Valérie Gaudreau, Le Soleil
Vendredi, 16 h : Grand entretien avec Marie-Eve Bédard
Gratuit
SUR TOUS LES FRONTS. Entretien mené par Brian Myles, Le Devoir
Vendredi, 19 h 30 : Gaza avant le 7
Gratuit
Adaptation théâtrale de Sophie Gemme et Pascale Joubert, d’après le livre de Guillaume Lavallée Les éditions Boréal 2024 Une production du Théâtre à Tour de rôle et FIJC. Le spectacle sera précédé d’une brève cérémonie d’ouverture.
Samedi, 10 h : Informer à l’heure de la post-vérité ?
Gratuit
Brian Myles, Le Devoir, Luce Julien, Radio-Canada, Marc Gendron, Le Soleil, Marie-Eve Carignan, Université de Sherbrooke, Marie Peltier historienne, spécialiste du complotisme
Samedi, 11 h 30 : Ukraine : Le grand marchandage
Gratuit
Marie-Eve Bédard, Radio-Canada, Charles-Frédérick Ouellet, photographe, Gilles Van Kote, Le Monde. Modération : Laura-Julie Perreault, La Presse
Samedi, 14 h 30 : Grand entretien avec Patrice et Émile Roy
Gratuit
LE JOURNALISME DE PÈRE EN FILS, Entretien mené par Pénélope Garon, CIEU-FM
Samedi, 16 h : Grand entretien avec Guy A. Lepage
Gratuit
CARTE BLANCHE À JEAN-FRANÇOIS LÉPINE
Samedi, 20 h : Gaza avant le 7
Gratuit
Adaptation théâtrale de Sophie Gemme et Pascale Joubert, d’après le livre de Guillaume Lavallée Les éditions Boréal 2024. Une production du Théâtre à Tour de rôle et FIJC. Le spectacle sera précédé d’une brève cérémonie d’ouverture.
Dimanche, 10 h : Jusqu’où ira Donald Trump ?
Gratuit
Yves Boisvert, La Presse, Manon Globensky, Radio-Canada, Richard Latendresse, TVA, Marina Catucci, Il Manifesto. Animé par Patrice Roy, Radio-Canada
Dimanche, 11 h 30 : La presse a-t-elle encore du pouvoir ?
Gratuit
Marie-Claude Lortie, Le Droit, Antoine Robitaille, Journal de Montréal, Pierre Sormany, journaliste-auteur, Valérie Gaudreau, Le Soleil. Modération : Lela Savic, La Converse
Dimanche, 14 h 30 : Grand entretien avec Louise Beaudouin
Gratuit
ITINÉRAIRE D’UNE PASSIONNÉE. Rencontre menée par Jean-François Lépine
Dimanche, 16 h : Grands reportages
Gratuit
Les finalistes du Fonds québécois en journalisme international présentent leurs projets de reportages devant public qui fera le choix final. À vous de choisir!
Dimanche, 19 h 30 : Riverboom
Gratuit
2002 Afghanistan. Trois jeunes reporters montent dans une voiture pour un périple qui va changer leur vie à tout jamais. Le film sera suivi d’une rencontre avec Paolo Woods, photographe et membre du trio.
Accès journalier - Vendredi
Gratuit
Accès à tous les événements de l'Église, la Bibliothèque, la Salle d'exposition et l'Atelier.
Accès journalier - Samedi
Gratuit
Accès à tous les événements de l'Église, la Bibliothèque, la Salle d'exposition et l'Atelier.
Accès journalier - Dimanche
Gratuit
Accès à tous les événements de l'Église, la Bibliothèque, la Salle d'exposition et l'Atelier.

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