Billets de faveur aux partenaires 2025

Adaptation théâtrale de Sophie Gemme et Pascale Joubert, d’après le livre de Guillaume Lavallée Les éditions Boréal 2024 Une production du Théâtre à Tour de rôle et FIJC. Le spectacle sera précédé d’une brève cérémonie d’ouverture.

Adaptation théâtrale de Sophie Gemme et Pascale Joubert, d’après le livre de Guillaume Lavallée Les éditions Boréal 2024 Une production du Théâtre à Tour de rôle et FIJC. Le spectacle sera précédé d’une brève cérémonie d’ouverture.

Plus de détails...