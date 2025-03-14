Billets de faveur aux partenaires 2025

Les journalistes sportifs sont-ils
des gens sérieux ? Avec
Brendan Kelly, The Gazette,
Mikaël Lalancette, Le Soleil,
Diane Sauvé, ex Radio-Canada,
Katherine Harvey-Pinard, La Presse.
Modération : Eric Arseneault, École supérieure
Art et technologie des médias
Les journalistes sportifs sont-ils
des gens sérieux ? Avec
Brendan Kelly, The Gazette,
Mikaël Lalancette, Le Soleil,
Diane Sauvé, ex Radio-Canada,
Katherine Harvey-Pinard, La Presse.
Modération : Eric Arseneault, École supérieure
Art et technologie des médias
Vendredi, 11 h 30 : Les Québécois.es dans l’imaginaire...
Gratuit
Les Québécois.es dans l’imaginaire autochtones.
Avec Isabelle Picard, ethnologue,
Jeannette Martin, Communauté Mi’gmaq,
Shushan Bacon, Espaces Autochtones.
Modération : Isabelle Larose, Radio-Canada
Les Québécois.es dans l’imaginaire autochtones.
Avec Isabelle Picard, ethnologue,
Jeannette Martin, Communauté Mi’gmaq,
Shushan Bacon, Espaces Autochtones.
Modération : Isabelle Larose, Radio-Canada
Vendredi, 14 h 30 : Grand entretien avec COCO
Gratuit
DESSINER ENCORE
Auteure et dessinatrice, Charlie Hebdo - Libération.
Rencontre menée par Valérie Gaudreau, Le Soleil
DESSINER ENCORE
Auteure et dessinatrice, Charlie Hebdo - Libération.
Rencontre menée par Valérie Gaudreau, Le Soleil
Vendredi, 16 h : Grand entretien avec Marie-Eve Bédard
Gratuit
SUR TOUS LES FRONTS.
Entretien mené par Brian Myles, Le Devoir
SUR TOUS LES FRONTS.
Entretien mené par Brian Myles, Le Devoir
Vendredi, 19 h 30 : Gaza avant le 7
Gratuit
Adaptation théâtrale de Sophie Gemme et
Pascale Joubert, d’après le livre de Guillaume Lavallée Les éditions Boréal 2024
Une production du Théâtre à Tour de rôle et FIJC.
Le spectacle sera précédé d’une brève cérémonie d’ouverture.
Adaptation théâtrale de Sophie Gemme et
Pascale Joubert, d’après le livre de Guillaume Lavallée Les éditions Boréal 2024
Une production du Théâtre à Tour de rôle et FIJC.
Le spectacle sera précédé d’une brève cérémonie d’ouverture.
Samedi, 10 h : Informer à l’heure de la post-vérité ?
Gratuit
Brian Myles, Le Devoir,
Luce Julien, Radio-Canada,
Marc Gendron, Le Soleil,
Marie-Eve Carignan, Université de Sherbrooke,
Marie Peltier historienne, spécialiste du complotisme
Brian Myles, Le Devoir,
Luce Julien, Radio-Canada,
Marc Gendron, Le Soleil,
Marie-Eve Carignan, Université de Sherbrooke,
Marie Peltier historienne, spécialiste du complotisme
Samedi, 11 h 30 : Ukraine : Le grand marchandage
Gratuit
Marie-Eve Bédard, Radio-Canada,
Charles-Frédérick Ouellet, photographe,
Gilles Van Kote, Le Monde.
Modération : Laura-Julie Perreault, La Presse
Marie-Eve Bédard, Radio-Canada,
Charles-Frédérick Ouellet, photographe,
Gilles Van Kote, Le Monde.
Modération : Laura-Julie Perreault, La Presse
Samedi, 14 h 30 : Grand entretien avec Patrice et Émile Roy
Gratuit
LE JOURNALISME DE PÈRE EN FILS,
Entretien mené par Pénélope Garon, CIEU-FM
LE JOURNALISME DE PÈRE EN FILS,
Entretien mené par Pénélope Garon, CIEU-FM
Samedi, 16 h : Grand entretien avec Guy A. Lepage
Gratuit
CARTE BLANCHE À JEAN-FRANÇOIS LÉPINE
CARTE BLANCHE À JEAN-FRANÇOIS LÉPINE
Samedi, 20 h : Gaza avant le 7
Gratuit
Adaptation théâtrale de Sophie Gemme et
Pascale Joubert, d’après le livre de Guillaume Lavallée Les éditions Boréal 2024.
Une production du Théâtre à Tour de rôle et FIJC.
Le spectacle sera précédé d’une brève cérémonie d’ouverture.
Adaptation théâtrale de Sophie Gemme et
Pascale Joubert, d’après le livre de Guillaume Lavallée Les éditions Boréal 2024.
Une production du Théâtre à Tour de rôle et FIJC.
Le spectacle sera précédé d’une brève cérémonie d’ouverture.
Dimanche, 10 h : Jusqu’où ira Donald Trump ?
Gratuit
Yves Boisvert, La Presse,
Manon Globensky, Radio-Canada,
Richard Latendresse, TVA,
Marina Catucci, Il Manifesto.
Animé par Patrice Roy, Radio-Canada
Yves Boisvert, La Presse,
Manon Globensky, Radio-Canada,
Richard Latendresse, TVA,
Marina Catucci, Il Manifesto.
Animé par Patrice Roy, Radio-Canada
Dimanche, 11 h 30 : La presse a-t-elle encore du pouvoir ?
Gratuit
Marie-Claude Lortie, Le Droit,
Antoine Robitaille, Journal de Montréal,
Pierre Sormany, journaliste-auteur,
Valérie Gaudreau, Le Soleil.
Modération : Lela Savic, La Converse
Marie-Claude Lortie, Le Droit,
Antoine Robitaille, Journal de Montréal,
Pierre Sormany, journaliste-auteur,
Valérie Gaudreau, Le Soleil.
Modération : Lela Savic, La Converse
Dimanche, 14 h 30 : Grand entretien avec Louise Beaudouin
Gratuit
ITINÉRAIRE D’UNE PASSIONNÉE.
Rencontre menée par Jean-François Lépine
ITINÉRAIRE D’UNE PASSIONNÉE.
Rencontre menée par Jean-François Lépine
Dimanche, 16 h : Grands reportages
Gratuit
Les finalistes du Fonds québécois en journalisme
international présentent leurs projets de reportages
devant public qui fera le choix final. À vous de choisir!
Les finalistes du Fonds québécois en journalisme
international présentent leurs projets de reportages
devant public qui fera le choix final. À vous de choisir!
Dimanche, 19 h 30 : Riverboom
Gratuit
2002 Afghanistan. Trois jeunes reporters montent
dans une voiture pour un périple qui va changer leur
vie à tout jamais. Le film sera suivi d’une rencontre
avec Paolo Woods, photographe et membre du trio.
2002 Afghanistan. Trois jeunes reporters montent
dans une voiture pour un périple qui va changer leur
vie à tout jamais. Le film sera suivi d’une rencontre
avec Paolo Woods, photographe et membre du trio.
Accès journalier - Vendredi
Gratuit
Accès à tous les événements de l'Église, la Bibliothèque, la Salle d'exposition et l'Atelier.
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Accès journalier - Samedi
Gratuit
Accès à tous les événements de l'Église, la Bibliothèque, la Salle d'exposition et l'Atelier.
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Accès journalier - Dimanche
Gratuit
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