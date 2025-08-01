*Détenteurs de Billets de saison 2025-2026 - Match/par/Match

55 Rue Baillargeon

Princeville, QC G6L 4L1, Canada

MATCH HC - 19 AOUT 2025 - 20h - *VS CONDORS
Inclus 3 matchs hors concours et 24 matchs locaux de saison régulière - Billet électronique uniquement

MATCH HC - 24 AOUT 2025- 13H30 -*VS EVEREST
MATCH HC - 29 AOUT 2025- 20h - *VS CF
MATCH OUVERTURE - 12 SEPTEMBRE 2025- 20h- *Vs RANGERS
MATCH - 26 SEPTEMBRE 2025- 20h - *VS BRAVES
MATCH - 3 OCTOBRE 2025- 20h - *VS PHOENIX
MATCH - 10 OCTOBRE 2025- 20h - *VS EVEREST
MATCH - 17 OCTOBRE 2025- 20h - *VS RANGERS
MATCH - 24 OCTOBRE 2025- 20h - *VS CONDORS
MATCH - 26 OCTOBRE 2025- 14H30 - *VS COBRAS
MATCH - 31 OCTOBRE 2025- 20h - *VS FLAMES
MATCH - 7 NOVEMBRE 2025- 20h - *VS INDIGO
MATCH - 9 NOVEMBRE 2025- 14h30 - *VS FLAMES
MATCH - 14 NOVEMBRE 2025- 20h - *VS CF
MATCH - 21 NOVEMBRE 2025- 20h - *VS PANTHERES
MATCH - 5 DECEMBRE 2025- 20h - *VS PANTHERES
MATCH - 12 DECEMBRE 2025- 20h - *VS EVEREST
MATCH - 14 DECEMBRE 2025- 14H30 - *VS COBRAS
MATCH - 12 JANVIER 2026- 19H30 - *VS PRIME
MATCH - 13 JANVIER 2026- 20H - *VS CF
MATCH - 23 JANVIER-2026 - 20H - *VS CONDORS
MATCH - 30 JANVIER-2026 - 20H - *VS BRAVES
MATCH - 11 FEVRIER -2026 - 20H - *VS PHOENIX
MATCH - 20 FEVRIER -2026 - 20H - *VS PRIME
MATCH - 27 FEVRIER -2026 - 20H - *VS INDIGO
MATCH - 1 MARS -2026 - 14H30 - *VS PREDATEURS
MATCH - 6 MARS -2026 - 20H - *VS PREDATEURS
