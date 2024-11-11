Billets de saison 2025 - Royal de Montréal

Admission générale pour les 6 parties locales, incluant un trio par partie. Carte étudiante valide requise.
Inclus 12 billets : 6 billets pour l'admission au stade, et 6 billets pour un trio par match.
Admission générale pour les 6 parties locales, incluant un trio par partie. Carte étudiante valide requise.
Inclus 12 billets : 6 billets pour l'admission au stade, et 6 billets pour un trio par match.
Famille - Billet de saison
240 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets
Famille (2 adultes - 2 enfants)
Famille (2 adultes - 2 enfants)
Enfant - Billet de saison
35 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets
Enfant (5 à 12 ans)
Enfant (5 à 12 ans)
Disque du Royal autographié par le capitaine de l'équipe
17 $
Le Royal vous offre un disque signé par le capitaine de l'équipe. Vous avez également la possibilité de demander l'autographe d'un joueur de votre choix. Veuillez l'indiquer dans votre formulaire dans l'espace prévu à cet effet. Votre disque pourra être récupéré au kiosque de marchandise le jour du 1er match, sur présentation de votre preuve d'achat.
Le Royal vous offre un disque signé par le capitaine de l'équipe. Vous avez également la possibilité de demander l'autographe d'un joueur de votre choix. Veuillez l'indiquer dans votre formulaire dans l'espace prévu à cet effet. Votre disque pourra être récupéré au kiosque de marchandise le jour du 1er match, sur présentation de votre preuve d'achat.
Ajouter un don pour Royal de Montréal
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!