Billets de saison 2026 - Royal de Montréal

1000 Av. Émile-Journault

Montréal, QC H2M 2E7, Canada

Régulier - Billet de saison
110 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Billet régulier (17 ans et plus)

Étudiant(e) - Billet de saison
80 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Carte étudiante valide requise. Seul le billet de saison offre un tarif réduit pour les étudiants. Le coût à la porte est de 25$ (billet régulier) en saison.

Famille - Billet de saison
240 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Famille (2 adultes - 2 enfants)

Enfant (5 à 16 ans)

Enfant - Billet de saison
35 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Enfant (5 à 16 ans)

Régulier + réplica - Billet de saison
150 $

Offert jusqu'au 1er février 2026


Ce forfait inclus: 6 billets physiques + 1 billet flex, un chandail officiel (Valeur 205$)


Les billets peuvent être récupérés avant le début de la saison à l'évènement Ho Ho Up, au Primavera ou lors du premier match. Les items seront remis lors du premier match.

Membership - Billet de saison
199 $

Offert jusqu'au 1er février 2026


Ce forfait inclus: 6 billets physiques + 2 billets flex, un chandail officiel, un coupon-consommation par match (Valeur 265$)


Les billets peuvent être récupérés avant le début de la saison à l'évènement Ho Ho Up, au Primavera ou lors du premier match. Les items seront remis lors du premier match.

Membership Plus - Billet de saison
299 $

Offert jusqu'au 1er février 2026


Ce forfait inclus: 6 billets physiques + 2 billets flex, un chandail officiel, un accès de 4 mois (avril à juillet) à la plateforme de diffusion (streaming) WatchUFA.tv, un disque signé, un coupon-consommation par match (Valeur 395$)


Les billets peuvent être récupérés avant le début de la saison à l'évènement Ho Ho Up, au Primavera ou lors du premier match. Les items seront remis lors du premier match.

