Billets pour la pièce «Agamemnon in the Ring – Une guerre de Troie contre trois» au Théâtre Denise-Pelletier

Offrez-vous une soirée inoubliable au Théâtre Denise-Pelletier avec deux billets pour «Agamemnon in the Ring – Une guerre de Troie contre trois», une création originale des Créations Unuknu. Entre épopée grecque et gala de lutte, ce spectacle hybride et flamboyant revisite la tragédie antique avec panache et humour. Une expérience théâtrale unique, acclamée partout où elle passe!



(avec émission d’un reçu officiel de 100$)