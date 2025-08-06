Billets pour les intégrés en agronomie et en agroéconomie

Organisé par
À propos de cet événement
Le billet comprend :
- Un chandail avec le logo des intégrations.
- Consommations alcoolisées et non-alcoolisées à volonté lors de la journée et du rallye appart le jeudi soir.
- Un souper hot-dog lors de la journée à la ferme et pizza le jeudi soir.
- Une foule d’activités préparées la journée même et dans la semaine.
Avoir 50$ en main la journée des intégrations.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!