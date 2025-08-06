Billets pour les intégrés en agronomie et en agroéconomie

Avoir 50$ en main la journée des intégrations.





Le billet comprend :



- Un chandail avec le logo des intégrations.

- Consommations alcoolisées et non-alcoolisées à volonté lors de la journée et du rallye appart le jeudi soir.

- Un souper hot-dog lors de la journée à la ferme et pizza le jeudi soir.

- Une foule d’activités préparées la journée même et dans la semaine.