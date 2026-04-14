Billets solidaires 2026

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Affiche du festival risographiée par No Gloss Riso
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Boucles d'oreilles POÉSIE par Unceded Identity (Wayne Robinson)
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Poème personnalisé rédigé par un poète dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal
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