Prévente billetterie 2025-2026

295 Rte Bellevue

Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 1Y1, Canada

Prévente / Carte de saison / Enfant (6 - 17 ans)
CA$210
Droit d'accès pour un enfant de 6 à 17 ans pour la saison. Taxes incluses.

Prévente / Carte de saison / Adulte
CA$320
Droit d'accès pour un adulte pour la saison. Taxes incluses

Prévente / Carte de saison / Couple
CA$550
Droit d'accès pour un couple qui habite à la même adresse pour la saison. Taxes incluses.

Prévente / Carte de saison / Monoparentale
CA$450
Droit d'accès pour un adulte et ses enfants (4 maximum) pour la saison. Taxes incluses.

Prévente / Carte de saison / Familiale
CA$620
Droit d'accès pour un couple qui habite à la même adresse et leurs enfants (4 maximum) pour la saison. Taxes incluses.

Prévente / Carte de saison / Sénior
CA$210
Droit d'accès pour un adulte de 65 ans et plus pour la saison. Taxes incluses.

Prévente / Carte de saison / Ascension en peau de phoque
CA$35
Droit pour l'ascension en peau de phoque pour le détenteur pour la saison. Taxes incluses.

