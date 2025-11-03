Billetterie Célébration Caroline Ouellette 2025

Célébration Hockey Caroline Ouellette

Passe pour La Célébration
20 $

Ce billet est bon pour l'entièreté de La Célébration et est valide dans les deux arénas. En bas de 12 ans c'est gratuit.

Admission générale: Passe journalière
8 $

Ce billet est bon pour une journée seulement pour les deux arénas. En bas de 12 ans c'est gratuit.

Admission générale: Passe journalière (65ans et+)
6 $

Ce billet est bon pour une journée seulement et est valide dans les deux arénas. Pour les personnes de plus de 65 ans.

Passe pour la Célébration (65ans et+)
15 $

Ce billet est bon pour l'entièreté de La Célébration et est valide dans les deux arénas. Ce billet est réservé aux personnes de 65 ans et plus.

