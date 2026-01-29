Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe

Organisé par

Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe

À propos de cet événement

Billet FLEX ✨ Jardin Daniel A. Séguin

3211 Rue Sicotte

Saint-Hyacinthe, QC J2S 3T5, Canada

Billet FLEX | SÉNIOR (65 ans et +)
19,26 $

* Taxes incluses

Ce billet vous donne accès au Jardin Daniel A. Séguin, pour une journée, de 10 h à 17 h à la DATE DE VOTRE CHOIX durant la saison d'ouverture 2026.


* CE BILLET N’EST PAS ÉCHANGEABLE NI REMBOURSABLE.

Billet FLEX | ADULTE
22,94 $

* Taxes incluses

Ce billet vous donne accès au Jardin Daniel A. Séguin, pour une journée, de 10 h à 17 h à la DATE DE VOTRE CHOIX durant la saison d'ouverture 2026.


* CE BILLET N’EST PAS ÉCHANGEABLE NI REMBOURSABLE.

Billet FLEX | ÉTUDIANT·E
10,63 $

* Taxes incluses

Ce billet vous donne accès au Jardin Daniel A. Séguin, pour une journée, de 10 h à 17 h à la DATE DE VOTRE CHOIX durant la saison d'ouverture 2026.


* CE BILLET N’EST PAS ÉCHANGEABLE NI REMBOURSABLE.

Billet FLEX | ENFANT (6 à 15 ans)
8,91 $

* Taxes incluses

Ce billet vous donne accès au Jardin Daniel A. Séguin, pour une journée, de 10 h à 17 h à la DATE DE VOTRE CHOIX durant la saison d'ouverture 2026.


Politique d'exclusion pour les billets FLEX

  • Dans le cas où il vous est impossible de vous déplacer, votre billet n'est pas remboursable.
Billet FLEX | BAMBIN (5 ans et -)
Gratuit

Ce billet vous donne accès au Jardin Daniel A. Séguin, pour une journée, de 10 h à 17 h à la DATE DE VOTRE CHOIX durant la saison d'ouverture 2026.


Politique d'exclusion pour les billets FLEX

  • Dans le cas où il vous est impossible de vous déplacer, votre billet n'est pas remboursable.
Billet FLEX | FAMILLE #1 (2 adultes + 2 enfants)
54,33 $

* Taxes incluses

Ce billet vous donne accès au Jardin Daniel A. Séguin, pour une journée, de 10 h à 17 h à la DATE DE VOTRE CHOIX durant la saison d'ouverture 2026.


Politique d'exclusion pour les billets FLEX

  • Dans le cas où il vous est impossible de vous déplacer, votre billet n'est pas remboursable.
Billet FLEX | FAMILLE #2 (2 adultes + 3 enfants)
62,03 $

* Taxes incluses

Ce billet vous donne accès au Jardin Daniel A. Séguin, pour une journée, de 10 h à 17 h à la DATE DE VOTRE CHOIX durant la saison d'ouverture 2026.


Politique d'exclusion pour les billets FLEX

  • Dans le cas où il vous est impossible de vous déplacer, votre billet n'est pas remboursable.
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