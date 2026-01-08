ACLAM - Pour des écoles expressives

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ACLAM - Pour des écoles expressives

À propos de cet événement

Billetterie Rendez-vous Improvincial Gatineau 2026

389 Bd de la Cité-des-Jeunes

Gatineau, QC J8Z 2M3, Canada

Admission unique pour le Gym | Bloc A
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle du Gym de 16h à 17h. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc A.

Admission unique pour la Palestre | Bloc A
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle de la palestre de 16h à 17h. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc A.

Admission unique pour l'Agora | Bloc A
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle à l'agora de 16h à 17h. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc A.

Admission unique pour le 1409-2 | Bloc A
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle au local 1400 de 16h à 17h. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc A.

Admission unique pour Salle à manger | Bloc A
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle de la salle de muscuation de 16h à 17h15. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc A.

Admission unique pour le Gym| Bloc B
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle du Gym de 18h30 à 20h30. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc B.

Admission unique pour la Palestre | Bloc B
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle à la Palestre de 18h30 à 20h30. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc B.

Admission unique pour l'Agora | Bloc B
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle à l'Agora de 18h30 à 20h30. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc B.

Admission unique pour le 1409-2 | Bloc B
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle au local 1400 18h30 à 20h30. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc B.

Admission unique pour la salle à manger | Bloc B
10 $

Chaque billet réserve un siège à votre nom pour la salle de spectacle à la salle de musculation 18h30 à 20h30. Assurez-vous de réserver pour la bonne salle si vous souhaitez regarder une personne en particulier. Vous ne pouvez pas avoir accès à l'école avant et après le Bloc B.

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