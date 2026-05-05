Société de Développement du Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Organisé par

Société de Développement du Parc historique de la Pointe-du-Moulin

À propos de cet événement

Billetterie saison 2026

2500 Bd Don-Quichotte

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2, Canada

Billet journalier - Adulte
9,19 $

(7.99$ + taxes) Billet valide pour un adulte pour une visite lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

Billet journalier - Enfant
5,74 $

(4.99$ + taxes) Billet valide pour un enfant (5-17 ans) pour une visite lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Billet journalier - Aîné / Étudiant
5,74 $

(4.99$ + taxes) Billet valide pour un Aîné (65+) / Étudiant pour une visite lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

Billet journalier - Préférentiel / Familial
20,68 $

(17.99$ + taxes) Billet valide pour tous les passagers d'un seul véhicule pour une seule visite lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

Passeport saison 2025 - Adulte
17,23 $

(14.99$ + taxes) Passeport saison valide pour un adulte pour un nombre de visites illimité lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

Passeport saison - Enfant
11,49 $

(9.99$ + taxes) Passeport saison valide pour un enfant (5-17 ans) pour un nombre de visites illimité lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

Passeport saison - Aîné / Étudiant
11,49 $

(9.99$ + taxes) Passeport saison valide pour un aîné (65 ans +) ou un étudiant pour un nombre de visites illimité lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

Passeport saison - Couple
28,73 $

(24.99$ + taxes) Passeport saison valide pour DEUX adultes pour un nombre de visites illimité lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

Passeport saison - Familial
40,23 $

(34.99$ + taxes) Billet valide pour tous les passagers d'un seul véhicule pour un nombre de visites illimité lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

Passeport saison - Couple aîné
17,23 $

(14.99$ + taxes) Billet valide pour DEUX AÎNÉS pour un nombre de visite illimité lors de nos heures d'ouverture de la saison 2026.

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