Bingo Disco

Après avoir payé le prix d’entrée, vous aurez automatiquement une carte de bingo. L’achat de cartes supplémentaires sera possible sur place au coût de 5$ pour une carte, 7$ pour deux cartes et 10$ pour trois cartes. Il y aura de la musique ainsi que de l’animation pendant toute la soirée. Des boissons non alcoolisées faites sur place et des collations seront vendues si vous avez un petit creux ou une petite soif. Plusieurs prix tel que cartes cadeau seront à gagner. Nous accepterons l’argent comptant, mais nous aurons aussi un terminal si vous voulez payer par carte.