Fondation le Castelet

Organisé par

Fondation le Castelet

À propos de cet événement

Bingo en famille du Castelet ! Édition 2026

4200 Rue Robert

Terrebonne, QC J6X 2N9, Canada

Billet adulte/adolescent - 13 ans et plus
10 $

🎟️ SVP limitez-vous à 5 billets au total, incluant au moins un élève ET un parent du Castelet.
➡️ Si vous souhaitez obtenir des billets supplémentaires, veuillez le noter dans les options de billet enfant ci-après. Nous vous contacterons si des places deviennent disponibles !

Billet enfant 12 ans et moins
6 $

🎟️ SVP limitez-vous à 5 billets au total, incluant au moins un élève ET un parent du Castelet.
➡️ Pour obtenir des billets supplémentaires, veuillez remplir la section ci-après. Nous vous contacterons si des places deviennent disponibles !

Forfait "Pro du Bingo" 1 lot de 3 cartes supplémentaires
10 $

🔥Pour les pros du bingo (ou ceux qui veulent le devenir), multipliez vos chances de gagner en ajoutant un lot supplémentaire de 3 cartes de bingo (maximum de 2 lots supplémentaires de 3 cartes par commande)

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