Bingo en famille du Castelet ! Édition 2026

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À propos de cet événement
🎟️ SVP limitez-vous à 5 billets au total, incluant au moins un élève ET un parent du Castelet.
➡️ Si vous souhaitez obtenir des billets supplémentaires, veuillez le noter dans les options de billet enfant ci-après. Nous vous contacterons si des places deviennent disponibles !
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