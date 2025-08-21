BINGO H20 2025/ GROS LOT DE 10 000$! - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Organisé par
À propos de cet événement
Accès à l'événement avec un feuillet de 7 pages de 12 cartes de bingo complet. Vous pouvez choisir d'ajouter des feuillets supplémentaires ici. NB: CHAQUE PERSONNE DOIT AVOIR SON ADMISSION POUR ENTRÉE SUR LE SITE.
Vous devez avoir votre admission pour acheter ce feuillet. Feuillet de plus pour augmenter vos chances de gagner!
Vous devez avoir votre admission pour acheter ce feuillet.
Carte spéciale de 3 Bingos pour avoir la chance de remporter le moitié-moitié!
Vous devez avoir votre admission pour acheter ce feuillet.
Ce feuillet de 3 bingos est disponible pour le dernier jeux avec le gros lot de 10 000$. Chaque participant a une feuille de 12 bingos, mais vous pouvez augmenter vos chances en achetant des cartes de 3 bingos en surplus!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!