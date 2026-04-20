Biscuits sourire - Commandes 2026

Payable sur place, livraison ou réception de la facture. 12$ par boîte (2.00$ / biscuit)

Commande de 4 boîtes et plus, livraison gratuite pour la MRC de Kamouraska, St-Roch et Ste-Louise. Coût de 0.65$ du km d'à partir des bureaux de la Fondation André-Côté pour les commandes de 4 boîtes et moins et en dehors du secteur de la livraison gratuite.