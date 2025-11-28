Vendredi (et weekend) fou! 🎉

Les vêtements Limettes.cc sont, comme le nom du collectif l’indique, d’un jaune vert éclatant. Conçu par la marque montréalaise LeBraquet.cc, le T-shirt EXPLORE est fait pour s’attaquer à la gravelle. Sa coupe ample et décontractée permet un confort sans égal.

Conçu sur un modèle unisexe, il est recommandé aux femmes de commander une ou deux tailles en dessous pour un ajustement idéal. Sa coupe ample et droite permet de le porter au type d’ajustement désiré.