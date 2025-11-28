Vendredi (et weekend) fou! 🎉

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Les vêtements Limettes.cc sont, comme le nom du collectif l’indique, d’un jaune vert éclatant. Conçu par la marque montréalaise LeBraquet.cc, le maillot PODIUM offre une coupe ajustée alliant légèreté et aérodynamisme.
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Les vêtements Limettes.cc sont, comme le nom du collectif l’indique, d’un jaune vert éclatant. Conçu par la marque montréalaise LeBraquet.cc, le maillot TEMPO offre une coupe semi-ajustée alliant confort et performance.
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Les vêtements Limettes.cc sont, comme le nom du collectif l’indique, d’un jaune vert éclatant. Conçu par la marque montréalaise LeBraquet.cc, le T-shirt EXPLORE est fait pour s’attaquer à la gravelle. Sa coupe ample et décontractée permet un confort sans égal.
Conçu sur un modèle unisexe, il est recommandé aux femmes de commander une ou deux tailles en dessous pour un ajustement idéal. Sa coupe ample et droite permet de le porter au type d’ajustement désiré.
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Conçu sur un modèle unisexe, il est recommandé aux femmes de commander une ou deux tailles en dessous pour un ajustement idéal. Sa coupe ample et droite permet de le porter au type d’ajustement désiré.
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Conçu sur un modèle unisexe, il est recommandé aux femmes de commander une ou deux tailles en dessous pour un ajustement idéal. Sa coupe ample et droite permet de le porter au type d’ajustement désiré.
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Conçu sur un modèle unisexe, il est recommandé aux femmes de commander une ou deux tailles en dessous pour un ajustement idéal. Sa coupe ample et droite permet de le porter au type d’ajustement désiré.
Conçus par la marque montréalaise LeBraquet.cc, les panneaux de notre manteau BORDURE sont entièrement fabriqués en nylon coupe-vent, ce qui en fait la couche ultime pour les temps froids et venteux d'automne ou de printemps.
La coupe semi-courbée, les poignets en lycra et la bande élastique en bas maintiendront la veste en place pour un meilleur confort sur le vélo.
La veste coupe-vent comprend également une petite poche arrière discrète, une bande antidérapante avec des détails réfléchissants pour une visibilité accrue sur la route.
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Conçu par l’atelier Gibou, les chouchoux Limettes.cc sont, comme le nom du collectif l’indique, d’un jaune vert éclatant. Ils sont fabriqués ici, à Montréal, et ajoutent du punch à votre tenue.
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