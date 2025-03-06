Services d'entraide Le Relais

Organisé par

Services d'entraide Le Relais

À propos de cet événement

Boîte dégustation BBQ 2025

399 Chem. de la Grande-Côte

Boisbriand, QC J7G 1A9

Boîte pour 2 personnes (avec bières)
75 $
Vous devez venir chercher votre/vos boîte(s) à l'organisme au 399 Chem. de la Grande-Côte à Boisbriand J7G 1A9, le 12 juin entre 13h et 18h. Si vous souhaitez que la/les boîte(s) vous soient livrée(s), vous devez ajouter la livraison à votre commande. **Attention de respecter les secteurs de livraison, en cas de doute appelez-nous!**
Boîte pour 4 personnes (avec bières)
150 $
Vous devez venir chercher votre/vos boîte(s) à l'organisme au 399 Chem. de la Grande-Côte à Boisbriand J7G 1A9, le 12 juin entre 13h et 18h. Si vous souhaitez que la/les boîte(s) vous soient livrée(s), vous devez ajouter la livraison à votre commande. **Attention de respecter les secteurs de livraison, en cas de doute appelez-nous!**
Boîte pour 2 personnes (sans bières)
60 $
Vous devez venir chercher votre/vos boîte(s) à l'organisme au 399 Chem. de la Grande-Côte à Boisbriand J7G 1A9, le 12 juin entre 13h et 18h. Si vous souhaitez que la/les boîte(s) vous soient livrée(s), vous devez ajouter la livraison à votre commande. **Attention de respecter les secteurs de livraison, en cas de doute appelez-nous!**
Boîte pour 4 personnes (sans bières)
120 $
Vous devez venir chercher votre/vos boîte(s) à l'organisme au 399 Chem. de la Grande-Côte à Boisbriand J7G 1A9, le 12 juin entre 13h et 18h. Si vous souhaitez que la/les boîte(s) vous soient livrée(s), vous devez ajouter la livraison à votre commande. **Attention de respecter les secteurs de livraison, en cas de doute appelez-nous!**
Livraison
5 $
Ajouter une seule fois la livraison pour l'ensemble de votre commande. Les villes desservies sont : Boisbriand, Sainte-Thérèse et Blainville.
Saucisse supplémentaire
3 $
• Suisse Bam • Chorizo • Octoberfest • Vin Dijon Échalotte
Bière supplémentaire
5 $
• Rousse • Blonde • IPA • Blanche
Ajouter un don pour Services d'entraide Le Relais

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!