Boîte dégustation BBQ 2025

Vous devez venir chercher votre/vos boîte(s) à l'organisme au 399 Chem. de la Grande-Côte à Boisbriand J7G 1A9, le 12 juin entre 13h et 18h. Si vous souhaitez que la/les boîte(s) vous soient livrée(s), vous devez ajouter la livraison à votre commande. **Attention de respecter les secteurs de livraison, en cas de doute appelez-nous!**
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Boîte pour 4 personnes (avec bières)
150 $
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Boîte pour 2 personnes (sans bières)
60 $
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Boîte pour 4 personnes (sans bières)
120 $
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Livraison
5 $
Ajouter une seule fois la livraison pour l'ensemble de votre commande.
Les villes desservies sont : Boisbriand, Sainte-Thérèse et Blainville.
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