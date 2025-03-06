Boîte dégustation BBQ 2025

Vous devez venir chercher votre/vos boîte(s) à l'organisme au 399 Chem. de la Grande-Côte à Boisbriand J7G 1A9, le 12 juin entre 13h et 18h. Si vous souhaitez que la/les boîte(s) vous soient livrée(s), vous devez ajouter la livraison à votre commande. **Attention de respecter les secteurs de livraison, en cas de doute appelez-nous!**

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