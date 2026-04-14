Boîtes à lunch - Raks Québec 2026

À propos de cet événement
Choix: (Tous les sandwichs peuvent être commandés sans gluten)
1- Enroulé de tofu grillé à la Thaï et légumes, vient avec salade, breuvage et dessert
2- Boîte à lunch le campagnard (fait de charcuterie fine et fromage), vient avec salade, breuvage et dessert
3- Croissant pomme brie et noix, vient avec salade, breuvage et dessert
4- Croque Bol le Jardin (vinaigrette balsamique), vient avec breuvage et dessert
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