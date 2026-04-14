Association québécoise de la danse orientale

Organisé par

Association québécoise de la danse orientale

À propos de cet événement

Boîtes à lunch - Raks Québec 2026

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 1Z8, Canada

Boîtes à lunch Raks Québec 2026
23 $
Disponible jusqu'au 1 oct.

Choix: (Tous les sandwichs peuvent être commandés sans gluten)


1- Enroulé de tofu grillé à la Thaï et légumes, vient avec salade, breuvage et dessert

2- Boîte à lunch le campagnard (fait de charcuterie fine et fromage), vient avec salade, breuvage et dessert

3- Croissant pomme brie et noix, vient avec salade, breuvage et dessert

4- Croque Bol le Jardin (vinaigrette balsamique), vient avec breuvage et dessert

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