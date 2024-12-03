Boîtes à lunch- Speed dating AEMVQ 2025

Fromage de la région,
Salade en création de la brigade,
Wrap humus épicé, légumes grillés, pois chiches rôtis, chiffonade de laitue VG,
Plaisir délectable des pâtissiers,
Café, coffret de thés et tisanes
Fromage de la région,
Salade en création de la brigade,
Wrap humus épicé, légumes grillés, pois chiches rôtis, chiffonade de laitue VG,
Plaisir délectable des pâtissiers,
Café, coffret de thés et tisanes
Choix 2 : Wrap César au poulet
53 $
Fromage de la région,
Salade en création de la brigade,
Wrap poulet césar, romaine, bacon et parmesan,
Plaisir délectable des pâtissiers,
Café, coffret de thés et tisanes
Fromage de la région,
Salade en création de la brigade,
Wrap poulet césar, romaine, bacon et parmesan,
Plaisir délectable des pâtissiers,
Café, coffret de thés et tisanes
Choix 3 : Foccacia tomates confites et tofu (VG)
61 $
Fromage de la région,
Salade en création de la brigade,
Foccacia tomates confites, chèvre, roquette, oignons caramélisés et tofu grillé (VG),
Plaisir délectable des pâtissiers,
Café, coffret de thés et tisanes
Fromage de la région,
Salade en création de la brigade,
Foccacia tomates confites, chèvre, roquette, oignons caramélisés et tofu grillé (VG),
Plaisir délectable des pâtissiers,
Café, coffret de thés et tisanes
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