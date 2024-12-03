Boîtes à lunch- Speed dating AEMVQ 2025

Fromage de la région, Salade en création de la brigade, Wrap humus épicé, légumes grillés, pois chiches rôtis, chiffonade de laitue VG, Plaisir délectable des pâtissiers, Café, coffret de thés et tisanes

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