Organisé par

Association étudiante de médecine vétérinaire du Québec

À propos de cet événement

Ventes fermées

Boîtes à lunch- Speed dating AEMVQ 2025

1325 Rue Daniel - Johnson O suite 119

Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4, Canada

Choix 1 : Wrap hummus épicé (VG)
47,50 $
Fromage de la région, Salade en création de la brigade, Wrap humus épicé, légumes grillés, pois chiches rôtis, chiffonade de laitue VG, Plaisir délectable des pâtissiers, Café, coffret de thés et tisanes
Choix 2 : Wrap César au poulet
53 $
Fromage de la région, Salade en création de la brigade, Wrap poulet césar, romaine, bacon et parmesan, Plaisir délectable des pâtissiers, Café, coffret de thés et tisanes
Choix 3 : Foccacia tomates confites et tofu (VG)
61 $
Fromage de la région, Salade en création de la brigade, Foccacia tomates confites, chèvre, roquette, oignons caramélisés et tofu grillé (VG), Plaisir délectable des pâtissiers, Café, coffret de thés et tisanes

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