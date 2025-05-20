Club Richelieu de Drummondville

Club Richelieu de Drummondville

Bonjour l'été ! - Soirée festive bénéfice par le Club Richelieu Drummondville

235 Rue Hériot

Drummondville, QC J2C 1K2, Canada

Billet individuel : Soirée bénéfice Richelieu
50 $
Billet individuel 📌Important : Lors du paiement, vous avez la possibilité d'ajuster les frais de la plateforme Zeffy selon vos préférences. Ils indiquent un pourcentage par défaut, mais vous pouvez sélectionner "AUTRE" et indiquer un montant compris entre 0 et le montant de votre choix. La plateforme est gratuite et fonctionne grâce à vos dons.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!