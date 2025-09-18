Boostez votre visibilité à la Foire Diversité Emploi 2025 🚀

Le format idéal pour une visibilité maximale. Votre organisation occupe une page complète dans la jaquette spéciale et bénéficie d’une diffusion papier et numérique.
✅ Présence marquante : une pleine page dans 45 000 exemplaires + 2 000 copies supplémentaires.
✅ Double impact : un post sur nos réseaux sociaux (9 500 abonnés) + une insertion dans notre infolettre (6 000 abonnés).
✅ Exclusivité et prestige : le format parfait pour positionner votre organisation comme un acteur incontournable.
Un format puissant et équilibré qui attire l’œil tout en optimisant votre budget.
✅ Visibilité forte avec un espace généreux pour vos visuels et votre message.
✅ Double impact : inclusion dans le journal + visibilité en ligne et dans notre infolettre.
✅ Excellent compromis entre visibilité et coût.
Un format original et efficace pour allier visibilité et accessibilité.
✅ Format distinctif qui attire l’attention dans le livret officiel.
✅ Double impact : votre message se prolonge sur nos réseaux sociaux et notre infolettre.
✅ Idéal pour les organisations souhaitant être présentes de manière dynamique à moindre coût.
Accessible et pratique, ce format vous assure une présence professionnelle dans le livret officiel remis à chaque chercheur d’emploi.
✅ Rapport qualité-prix avantageux.
✅ Présence tangible dans 47 000 copies distribuées en Estrie.
✅ Solution idéale pour mettre de l’avant vos offres d’emploi ou vos services essentiels.
Le format économique qui vous permet de marquer votre présence à petit prix.
✅ Présence dans le livret officiel remis à tous les chercheurs d’emploi.
✅ Format compact qui met en valeur votre logo et vos coordonnées essentielles.
✅ Parfait pour assurer une visibilité sans dépasser votre budget.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!