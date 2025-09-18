Boostez votre visibilité à la Foire Diversité Emploi 2025 🚀

Page entière + DOUBLE IMPACT 🔥
1 500 $

Le format idéal pour une visibilité maximale. Votre organisation occupe une page complète dans la jaquette spéciale et bénéficie d’une diffusion papier et numérique.
Présence marquante : une pleine page dans 45 000 exemplaires + 2 000 copies supplémentaires.
Double impact : un post sur nos réseaux sociaux (9 500 abonnés) + une insertion dans notre infolettre (6 000 abonnés).
Exclusivité et prestige : le format parfait pour positionner votre organisation comme un acteur incontournable.

Une demi-page + DOUBLE IMPACT 🔥
1 000 $

Un format puissant et équilibré qui attire l’œil tout en optimisant votre budget.
Visibilité forte avec un espace généreux pour vos visuels et votre message.
Double impact : inclusion dans le journal + visibilité en ligne et dans notre infolettre.
Excellent compromis entre visibilité et coût.

Un tier de page + DOUBLE IMPACT 🔥
700 $

Un format original et efficace pour allier visibilité et accessibilité.
Format distinctif qui attire l’attention dans le livret officiel.
Double impact : votre message se prolonge sur nos réseaux sociaux et notre infolettre.
Idéal pour les organisations souhaitant être présentes de manière dynamique à moindre coût.

Un quart de page
500 $

Accessible et pratique, ce format vous assure une présence professionnelle dans le livret officiel remis à chaque chercheur d’emploi.
Rapport qualité-prix avantageux.
Présence tangible dans 47 000 copies distribuées en Estrie.
Solution idéale pour mettre de l’avant vos offres d’emploi ou vos services essentiels.

Un huitième de page
250 $

Le format économique qui vous permet de marquer votre présence à petit prix.
Présence dans le livret officiel remis à tous les chercheurs d’emploi.
Format compact qui met en valeur votre logo et vos coordonnées essentielles.
Parfait pour assurer une visibilité sans dépasser votre budget.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!