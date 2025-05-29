BOOTCAMP HIP-HOP Été 2025

Accès à un seul cours (3h), un lundi ou un mercredi au choix (selon disponibilité).
→ Formule idéale pour venir essayer ou participer ponctuellement.
Accès à un seul cours (3h), un lundi ou un mercredi au choix (selon disponibilité).
→ Formule idéale pour venir essayer ou participer ponctuellement.
Carte 3 soirs
195 $
Choisis 3 soirs dans l’horaire du Bootcamp. Lundi ou mercredi selon tes disponibilités.
→ Légère économie et plus de constance dans ta progression.
Choisis 3 soirs dans l’horaire du Bootcamp. Lundi ou mercredi selon tes disponibilités.
→ Légère économie et plus de constance dans ta progression.
Carte 6 soirs
330 $
Accès à 6 cours dans les 6 semaines du Bootcamp.
→ Flexibilité maximale sans engagement complet. Tarif préférentiel.
Accès à 6 cours dans les 6 semaines du Bootcamp.
→ Flexibilité maximale sans engagement complet. Tarif préférentiel.
Carte 12 soirs
660 $
Tu veux vivre le Bootcamp complet sans t’être inscrit dès le départ ?
Cette carte te donne accès à l’ensemble des 12 cours (2 soirs/semaine).
→ Tarif équivalent à la formule complète + 10 %, en raison de la flexibilité offerte.
Tu veux vivre le Bootcamp complet sans t’être inscrit dès le départ ?
Cette carte te donne accès à l’ensemble des 12 cours (2 soirs/semaine).
→ Tarif équivalent à la formule complète + 10 %, en raison de la flexibilité offerte.
Ajouter un don pour Educate N Dance
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!