Bootcamp GIUSUM 11 mai 2026

Les participants sélectionnés recevront un courriel dans les jours précédant l'événement. Le remboursement du dépôt sera effectué si les participants rencontrent l'un des critères suivant:





1.Vous n'êtes pas sélectionné pour l'activité

2. Vous êtes sélectionné et vous vous présentez à l'activité (Période de présentation Desjardins inclus)

3. Vous êtes sélectionné, mais vous annulez au moins 72h avant le début de l'activité.