Bootcamp GIUSUM 11 mai 2026

À propos de cet événement
Les participants sélectionnés recevront un courriel dans les jours précédant l'événement. Le remboursement du dépôt sera effectué si les participants rencontrent l'un des critères suivant:
1.Vous n'êtes pas sélectionné pour l'activité
2. Vous êtes sélectionné et vous vous présentez à l'activité (Période de présentation Desjardins inclus)
3. Vous êtes sélectionné, mais vous annulez au moins 72h avant le début de l'activité.
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