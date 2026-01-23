Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Bootcamp GIUSUM 16 février 2026

900 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2X 0A9, Canada

Dépôt pour inscription à l'Activité
20 $

Les participants sélectionnés recevront un courriel dans les jours précédant l'événement. Le remboursement du dépôt sera effectué si les participants rencontrent l'un des critères suivant:


1.Vous n'êtes pas sélectionné pour l'activité

2. Vous êtes sélectionné et vous vous présenté à l'activité (Période de présentation Desjardins inclus)

3. Vous êtes sélectionné, mais vous annulez 24h avant le début de l'activité. 

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