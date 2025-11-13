Offert par
Cartes de souhaits illustrées par Fil et Julie. 10 copies, 1 modèle.
Enveloppes incluses.
Taxes et frais de livraison inclus.
Une création de Station pôle Nord.
Une création de Station pôle Nord.
Dr Frog et son cheval Moustik sont inséparables. Mais aujourd'hui, Moustik a disparu. Aidés de Super Kaki, les docteurs clowns se lancent à sa recherche.
Arriveront-ils à retrouver leur cheval préféré?
Une histoire tout en imaginaire qui permettra aux petits lecteurs de découvrir l'univers cocasse des clowns thérapeutiques.
Michèle Sirois et AnneMarie Bourgeois
Dre Sanguine, clown d'hôpital, a une mission bien spéciale.
Veux-tu l'accompagner dans sa tournée?
Une histoire portant sur l'univers à la fois réaliste et fantaisiste des clowns thérapeutiques.
Élyse Désilets et Anne-Marie Bourgeois
Au centre de réadaptation, Dr Spring s'apprête à participer à des olympiades. Il devra relever plusieurs défis.
Veux-tu le suivre dans ses péripéties?
Une histoire remplie de rebondissements où brillent les rires, le courage et la persévérance.
Élyse Désilets et AnneMarie Bourgeois
Quoi faire et que dire quand vous entrez dans une chambre d'hôpital où on vient d'apprendre à une famille que sa petite de 5 ans est atteinte d'un cancer incurable? Comment amener de la joie dans le coeur d'une vieille dame atteinte d'Alzheimer qui cherche désespérément la maison de son papa? Ce sont des défis auxquels sont régulièrement confrontés les clowns thérapeutiques dans leur travail. Dans ce récit véridique, l'auteure nous installe aux premières loges du spectacle de la vie, et parfois de la mort, qui se joue tous les jours dans les chambres des enfants malades et des personnes âgées, souvent isolées. Mais au-delà de la lourdeur du monde hospitalier et de la maladie, on trouve ici des histoires invraisemblables, tissées d'imagination, d'humour et de tendresse.
