Boutique Académie québécoise d'ultimate

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L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)
Frais de livraison inclus.
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Disponible seulement à l'achat d'un kit de démarrage Académie.
Inclut un chandail à manches longues gris et un disque.
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