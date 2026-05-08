Fédération québécoise d'ultimate

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Boutique Académie québécoise d'ultimate

Kit de démarrage - Taille Enfant S item
Kit de démarrage - Taille Enfant S
30 $

L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)


Frais de livraison inclus.

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Kit de démarrage - Taille Enfant M item
Kit de démarrage - Taille Enfant M
30 $

L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)


Frais de livraison inclus.

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Kit de démarrage - Taille Enfant L item
Kit de démarrage - Taille Enfant L
30 $

L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)


Frais de livraison inclus.

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Kit de démarrage - Taille Enfant XL item
Kit de démarrage - Taille Enfant XL
30 $

L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)


Frais de livraison inclus.

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Kit de démarrage - Taille Adulte S item
Kit de démarrage - Taille Adulte S
30 $

L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)


Frais de livraison inclus.

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Kit de démarrage - Taille Adulte M item
Kit de démarrage - Taille Adulte M
30 $

L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)


Frais de livraison inclus.

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Kit de démarrage - Taille Adulte L item
Kit de démarrage - Taille Adulte L
30 $

L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)


Frais de livraison inclus.

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Kit de démarrage - Taille Adulte XL item
Kit de démarrage - Taille Adulte XL
30 $

L'ensemble comprend
1. Un chandail dans la couleur spécifiée à la prochaine étape (jaune, bleu, rouge ou vert)
2. Un disque (175g ou 145g)


Frais de livraison inclus.

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Kit pour animateur / animatrice item
Kit pour animateur / animatrice
Gratuit

Disponible seulement à l'achat d'un kit de démarrage Académie.

Inclut un chandail à manches longues gris et un disque.

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